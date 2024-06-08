Зона відповідальності патрульної поліції на Вінниччині збільшиться

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Київ • УНН

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У Хмельницькому районі Вінницької області створено новий батальйон патрульної поліції, що складається з 141 співробітника, в тому числі 23 учасників військової операції, для посилення громадської безпеки та порядку у віддалених населених пунктах.

Вчора розпочалась робота нового батальйону патрульної поліції, призначеного для обслуговування Хмільницького району Вінницької області. Тепер патрулювання всього району здійснюється цим підрозділом.  Про це повідомили у Національній поліції, пише УНН.

Деталі

Новостворений батальйон складається з 141 поліцейського, серед яких 23 учасники бойових дій. Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок, особливо у віддалених від центру району громадах, розширюючи доступність поліцейських послуг не тільки в міських, але й у сільських районах. Батальйон оперативно реагуватиме на звернення громадян та надаватиме необхідну допомогу всім, хто її потребує.

Я хочу вас усіх привітати з визначним днем для регіону — зі створенням батальйону патрульної поліції, який буде обслуговувати весь район. Ми стоїмо щитом не лише на фронті, а й на умовно мирних територіях

звернувся до патрульних заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич.

На церемонії запуску нового батальйону патрульної поліції, Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, наголосив на важливості об'єднання зусиль для захисту громадян.

Джошуа Тембладор, керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, також виступив із привітанням: "Це значний крок вперед, адже поліція в Україні відіграє ключову роль, як на передовій, так і по всій країні. Хочу засвідчити підтримку і запевнити вас, що США та Посольство США стоятимуть поруч з вами аж до перемоги".

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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