Зона відповідальності патрульної поліції на Вінниччині збільшиться
Київ • УНН
У Хмельницькому районі Вінницької області створено новий батальйон патрульної поліції, що складається з 141 співробітника, в тому числі 23 учасників військової операції, для посилення громадської безпеки та порядку у віддалених населених пунктах.
Вчора розпочалась робота нового батальйону патрульної поліції, призначеного для обслуговування Хмільницького району Вінницької області. Тепер патрулювання всього району здійснюється цим підрозділом. Про це повідомили у Національній поліції, пише УНН.
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Новостворений батальйон складається з 141 поліцейського, серед яких 23 учасники бойових дій. Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок, особливо у віддалених від центру району громадах, розширюючи доступність поліцейських послуг не тільки в міських, але й у сільських районах. Батальйон оперативно реагуватиме на звернення громадян та надаватиме необхідну допомогу всім, хто її потребує.
Я хочу вас усіх привітати з визначним днем для регіону — зі створенням батальйону патрульної поліції, який буде обслуговувати весь район. Ми стоїмо щитом не лише на фронті, а й на умовно мирних територіях
На церемонії запуску нового батальйону патрульної поліції, Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, наголосив на важливості об'єднання зусиль для захисту громадян.
Джошуа Тембладор, керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, також виступив із привітанням: "Це значний крок вперед, адже поліція в Україні відіграє ключову роль, як на передовій, так і по всій країні. Хочу засвідчити підтримку і запевнити вас, що США та Посольство США стоятимуть поруч з вами аж до перемоги".
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