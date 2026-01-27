Значительно меньше: в ГПСУ опровергли информацию о выезде 500 тыс. парней за границу

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 12 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку КГБ Беларуси
Эксклюзив
16:28 • 3604 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 5952 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 14413 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 13683 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 27767 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 19650 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 15792 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 27009 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26612 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.3м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 18783 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 23007 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 25610 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 27904 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 13830 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 14412 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 11493 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 27766 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 28099 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 27009 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Саламаха Орест Игоревич
Дэвид Бекхэм
Тим Бёртон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львовская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 526 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 6020 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 13961 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 28974 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 28106 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Facebook
Старлинк

Значительно меньше: в ГПСУ опровергли информацию о выезде 500 тыс. парней за границу

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о выезде 500 тыс. парней за границу за последние полгода, назвав ее необъективной. Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники не делали подобных оценок.

Значительно меньше: в ГПСУ опровергли информацию о выезде 500 тыс. парней за границу

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о выезде 500 тыс. молодых людей за границу за последние полгода. В ГПСУ заявили, что такие данные не соответствуют действительности и являются необъективными, и пограничники не делали подобных оценок. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Такие данные не соответствуют действительности и являются необъективными. ГПСУ не давала таких данных и не делала подобных оценок. Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет лишь общую статистику по пересечению границы, не разделяя на возраст и пол, однако данные СМИ, которые часто обращаются к контролирующим службам сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечений границы на въезд в те страны мужчинами-украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше 

- сказал Демченко. 

Он подчеркнул, что при этом эта категория, конечно, активно пересекает границу и на въезд в Украину, следуя из сопредельных с нами стран, а потому говорить, что 500 тысяч выехало и не вернулось, неверно.

Контекст 

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире одного из телеканалов заявил, что за последние полгода, и по оценкам пограничников, около 500 тыс. молодых украинцев выехали за границу. 

Напомним 

Украинские пограничники фиксируют существенное уменьшение пассажиропотока на государственной границе.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина