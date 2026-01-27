Значительно меньше: в ГПСУ опровергли информацию о выезде 500 тыс. парней за границу

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о выезде 500 тыс. молодых людей за границу за последние полгода. В ГПСУ заявили, что такие данные не соответствуют действительности и являются необъективными, и пограничники не делали подобных оценок. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Такие данные не соответствуют действительности и являются необъективными. ГПСУ не давала таких данных и не делала подобных оценок. Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет лишь общую статистику по пересечению границы, не разделяя на возраст и пол, однако данные СМИ, которые часто обращаются к контролирующим службам сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечений границы на въезд в те страны мужчинами-украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что при этом эта категория, конечно, активно пересекает границу и на въезд в Украину, следуя из сопредельных с нами стран, а потому говорить, что 500 тысяч выехало и не вернулось, неверно.

Контекст

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире одного из телеканалов заявил, что за последние полгода, и по оценкам пограничников, около 500 тыс. молодых украинцев выехали за границу.

Напомним

Украинские пограничники фиксируют существенное уменьшение пассажиропотока на государственной границе.