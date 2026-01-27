Значно менше: у ДПСУ спростували інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон

$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 2892 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 4630 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 13665 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13236 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 27000 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19375 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15632 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 26655 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26543 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17375 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 13678 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 11140 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 27009 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 27504 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 26657 перегляди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Володимир Зеленський
Музикант
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Львів
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Facebook
Starlink

Значно менше: у ДПСУ спростували інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон за останні півроку, назвавши її необ'єктивною. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники не робили подібних оцінок.

Значно менше: у ДПСУ спростували інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон за останні півроку. У ДПСУ заявили, що такі дані не відповідають дійсності і є не об'єктивними, і прикордонники не робили подібних оцінок. Про це у коментарі УНН повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Такі дані не відповідають дійсності і є не об'єктивними. ДПСУ не давала таких даних і не робила подібних оцінок. Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючи на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менше 

- сказав Демченко. 

Він наголосив, що при цьому ця категорія звісно активно перетинає кордон і на в’їзд в Україну, слідуючи з суміжних з нами країн, а тому говорити, що 500 тисяч виїхало і не повернулося не вірно.

Контекст 

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі одного з телеканалів заявив, що за останні півроку, і за оцінками прикордонників, близько 500 тис. молодих українців за кордон. 

Нагадаємо 

Українські прикордонники фіксують суттєве зменшення пасажиропотоку на державному кордоні.

Павло Башинський

