Значно менше: у ДПСУ спростували інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про виїзд 500 тис. хлопців за кордон за останні півроку. У ДПСУ заявили, що такі дані не відповідають дійсності і є не об'єктивними, і прикордонники не робили подібних оцінок. Про це у коментарі УНН повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Такі дані не відповідають дійсності і є не об'єктивними. ДПСУ не давала таких даних і не робила подібних оцінок. Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючи на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менше - сказав Демченко.

Він наголосив, що при цьому ця категорія звісно активно перетинає кордон і на в’їзд в Україну, слідуючи з суміжних з нами країн, а тому говорити, що 500 тисяч виїхало і не повернулося не вірно.

Контекст

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі одного з телеканалів заявив, що за останні півроку, і за оцінками прикордонників, близько 500 тис. молодих українців за кордон.

Нагадаємо

Українські прикордонники фіксують суттєве зменшення пасажиропотоку на державному кордоні.