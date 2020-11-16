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Изменение графика работы и временные слоты для уязвимых: экономист об альтернативе "карантину выходного дня"

Изменение графика работы и временные слоты для уязвимых: экономист об альтернативе "карантину выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 15371 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов рассказал, что сомневается в том, что "карантин выходного дня" является самым эффективным способом противодействия COVID-19. Альтернативой он считает расширение работы учреждений и выделение временных слотов на их посещение для людей из групп риска, которые могут быть уязвимыми к последствиям болезни. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Есть ли такой карантин (выходного дня - ред.) эффективным средством - у меня есть определенные сомнения по этому мнению. Потому что получается, что в пятницу вечером, например, та часть людей, которая больше хочет потребить услуг, которые запрещены в субботу и воскресенье - они, соответственно, будут больше нагружать, не знаю, понедельник, пятницу, возможно, какие-то другие вечера. Соответственно, главная задача, насколько я понимаю, противоэпидемиологических мероприятий именно в плане пандемии, это очень, скажем так, не допускать скопления людей, не допускать большой их плотности. Поэтому мне кажется, что гораздо более эффективным решением было бы как раз максимальное расширение работы различных учреждений, организаций, магазинов. Так, как сделала, например, "Укрпочта", введя работу в воскресенье", - сказал Андрей Блинов.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы когда люди видели, что в учреждениях собирается много людей, то понимали, что это учреждение работает и в другие дни, и в другое время, и можно прийти позже.

"И второй момент, мы по сравнению с апрелем-мартом очень сильно потеряли в контроле в крупных сетевых магазинах в плане количества людей. Потому что я сам уже лично замечал неоднократно, что весной, например, было в больших магазинах, в крупных торговых молах попытки не просто смотреть на людей, возможно, кому-то мерить температуру, а прежде всего смотреть на их количество. Так, считали количество людей, которое входит-выходит. Пытались каким-то образом, если наплыв покупателей, их останавливать и просить подождать на улице определенное время. А сейчас именно в больших, так мелкие магазины, там один, два, три человека на павильон - они придерживаются, но в больших магазинах могли увидеть, что иногда в отдельные периоды выходных дней, в отдельные часы могут быть по 5 человек на 10 кв. м", - добавил эксперт.

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По его словам, люди в магазинах могут иногда размещаться очень плотно, и важно смотреть на то, чтобы не было большого скопления людей на одной площади.

"И в этом плане получается, что те меры, которые вводятся, они, фактически, например, по продовольственным магазинам, мало что меняют. Потому что, например, если люди во время предыдущего режима адаптивного карантина, например, вечером в субботу шли в магазин, то, соответственно, им ничего не будет мешать идти по продовольственные товары и сейчас. Поэтому, мне кажется, что вот растяжение различных слоев общества, возможно, особенно тех, кто больше всего может быть уязвимым к осложнениям после "ковида", соответственно, было бы хорошо, если бы для них выделялись какие-то временные слоты, временные промежутки, возможно каким-то образом просто власть, возможно, не государственная, а местная реагировала на возможности таких скоплений", - сказал Блинов.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Напомним, против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также в Днепре, Луцке.

В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, не собирающиеся выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.

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