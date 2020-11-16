Зміна графіку роботи і часові слоти для вразливих: економіст про альтернативу "карантину вихідного дня"

“Чи є такий карантин (вихідного дня - ред.) найефективнішим засобом - в мене є певні сумніви з цієї думки. Тому що виходить, що в п’ятницю ввечері, наприклад, та частина людей, яка більше хоче спожити послуг, які заборонені в суботу та неділю - вони, відповідно, будуть більше навантажувати, не знаю, понеділок, п’ятницю, можливо, якісь інші вечори. Відповідно, головне завдання, наскільки я розумію, протиепідеміологічне саме в плані пандемії, це максимально, скажімо так, не допускати скупчення людей, не допускати великої їхньої щільності. Тому мені здається, що набагато більш ефективним рішенням було б якраз максимальне розширення роботи різних установ, організацій, магазинів. Так, як зробила, наприклад, “Укрпошта”, запровадивши роботу в неділю”, - сказав Андрій Блінов.

Він зазначив, що це потрібно для того, щоб коли люди бачили, що у закладах збирається багато людей, то розуміли, що ця установа працює і в інші дні, і в інший час, і можна прийти пізніше.

“І другий момент, ми порівняно з квітнем-березнем дуже сильно втратили в контролі у великих мережевих магазинах в плані кількості людей. Тому що я сам вже особисто помічав неодноразово, що навесні, наприклад, були у великих магазинах, у великих торговельних молах намагання не просто дивитися на людей, можливо, комусь міряти температуру, а передусім дивитися на їхню кількість. Так, рахували кількість людей, яка входить-виходить. Намагалися якимось чином, якщо наплив покупців, їх зупиняти і просити почекати на вулиці певний час. А зараз саме в великих, бо дрібні магазини, там одна, дві, три людини на павільйон - вони дотримуються, але у великих магазинах могли побачити, що іноді у окремі періоди вихідних днів, в окремі години можуть бути по 5 людей на 10 кв. м”, - додав експерт.

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За його словами, люди у магазинах можуть інколи розміщатися дуже щільно, і важливо дивитись на те, щоб не було великого скупчення людей на одній площі.

“І в цьому плані виходить, що ті заходи, які запроваджуються, вони, фактично, наприклад, щодо продовольчих магазинів, мало що змінюють. Бо, наприклад, якщо люди під час попереднього режиму адаптивного карантину, наприклад, ввечері в суботу йшли до магазину, то, відповідно, їм нічого не буде заважати йти за продовольчими товарами і зараз. Тому, мені здається, що от розтягнення різних шарів суспільства, можливо, особливо тих, хто найбільше може бути вразливим до ускладнень після “ковіду”, відповідно, було б добре, якби для них виділялись якісь часові слоти, часові проміжки, чи можливо якимось чином просто влада, можливо, не державна, а місцева реагувала на можливості таких скупчень”, - сказав Блінов.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Нагадаємо, проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також у Дніпрі, Луцьку.

У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.