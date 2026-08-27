Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести

Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 332, сообщает непальская полиция, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Полиция Непала опубликовала очередное обновление, в котором сообщается, что по состоянию на 15:50 по местному времени в четверг в результате наводнения погибли 332 человека.

Это произошло вскоре после предыдущего обновления в 14:30 по местному времени, в котором сообщалось о 289 погибших.

Спасатели ищут выживших после того, как мощное внезапное наводнение на границе между Непалом и Тибетом разрушило дома, затопило дороги и снесло мосты.

В Непале пропали без вести более 900 человек.

"Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими Непала сообщает, что 910 человек пропали без вести или их судьба остается неизвестной после наводнения. Среди них 517 иностранных граждан, 44 военнослужащих армии Непала и 28 полицейских Непала", — указывает издание.

В Тибете сообщалось как минимум о 558 пропавших без вести, подтверждена гибель трех человек; неизвестно, совпадают ли эти цифры с данными Непала.

По обе стороны границы пропали без вести сотни иностранных граждан — по данным Непала, среди них 178 туристов из Индии, 127 из Непала, 65 американцев и 33 из Великобритании. Десятки военнослужащих и полицейских также пропали без вести.

Геологическая служба США утверждает, что наводнения вызвали "обвал ледников и обломки", и существуют опасения относительно новых наводнений на фоне того, что обломки блокируют реки.

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев - МИД