Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести
Киев • УНН
Наводнение на границе Непала и Тибета разрушило дома и мосты. В Непале погибли 332 человека, более 900 числятся пропавшими без вести.
Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 332, сообщает непальская полиция, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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Полиция Непала опубликовала очередное обновление, в котором сообщается, что по состоянию на 15:50 по местному времени в четверг в результате наводнения погибли 332 человека.
Это произошло вскоре после предыдущего обновления в 14:30 по местному времени, в котором сообщалось о 289 погибших.
Спасатели ищут выживших после того, как мощное внезапное наводнение на границе между Непалом и Тибетом разрушило дома, затопило дороги и снесло мосты.
В Непале пропали без вести более 900 человек.
"Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими Непала сообщает, что 910 человек пропали без вести или их судьба остается неизвестной после наводнения. Среди них 517 иностранных граждан, 44 военнослужащих армии Непала и 28 полицейских Непала", — указывает издание.
В Тибете сообщалось как минимум о 558 пропавших без вести, подтверждена гибель трех человек; неизвестно, совпадают ли эти цифры с данными Непала.
По обе стороны границы пропали без вести сотни иностранных граждан — по данным Непала, среди них 178 туристов из Индии, 127 из Непала, 65 американцев и 33 из Великобритании. Десятки военнослужащих и полицейских также пропали без вести.
Геологическая служба США утверждает, что наводнения вызвали "обвал ледников и обломки", и существуют опасения относительно новых наводнений на фоне того, что обломки блокируют реки.
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев - МИД27.08.2026, 11:29 • 28884 просмотра