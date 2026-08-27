Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900
Київ • УНН
Повінь на кордоні Непалу й Тибету зруйнувала будинки та мости. У Непалі загинули 332 людини, понад 900 зникли безвісти.
Кількість загиблих внаслідок повені в Непалі зросла до 332, повідомляє непальська поліція, пише УНН з посиланням на BBC.
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Поліція Непалу опублікувала чергове оновлення, у якому повідомляється, що станом на 15:50 за місцевим часом у четвер 332 особи загинули внаслідок повені.
Це сталося невдовзі після попереднього оновлення від 14:30 за місцевим часом, у якому повідомлялося про 289 загиблих.
Рятувальники шукають тих, хто вижив після того, як потужна раптова повінь на кордоні між Непалом і Тибетом зруйнувала будинки, затопила дороги та знесла мости.
Понад 900 людей зникли безвісти у Непалі.
"Національне управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними Непалу повідомляє, що 910 людей зникли безвісти або їхня доля залишається нез'ясованою після повені. Серед них 517 іноземних громадян, 44 військовослужбовці армії Непалу та 28 поліцейських Непалу", - вказує видання.
У Тибеті повідомлялося про щонайменше 558 людей, зниклих безвісти, підтверджено трьох загиблих, незрозуміло, чи ці цифри збігаються з даними Непалу.
По обидва боки кордону зникли безвісти сотні іноземних громадян – за даними Непалу, серед них 178 туристів з Індії, 127 з Непалу, 65 американців та 33 з Великої Британії. Десятки військовослужбовців та поліцейських також зникли безвісти.
Геологічна служба США стверджує, що повені спричинили "обвал льодовиків та уламки", і є побоювання щодо нових повеней, на тлі того, як уламки блокують річки.
У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС27.08.26, 11:29 • 26398 переглядiв