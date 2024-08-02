В Украине уже собрали более 28,5 миллионов тонн зерновых и масличных нового урожая, в 5 областях завершили жатву ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"На начало августа уже собрано 25 291,8 млн тонн зерновых и более 3 236,3 млн тонн масличных. В целом новый урожай обмолочен на площади более 7 301,6 тыс. га, намолочено 28 528,1 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Аграрии Полтавской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей, как указано, завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

На сегодня, по данным Минагрополитики, уже собрано:

пшеницы - обмолочено на площади 4 465,8 тыс. га, намолочено 19 440,7 тыс. тонн;

ячменя - обмолочено 1 294,1 тыс. га, намолочено 4 819,8 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 205,7 тыс. га, намолочено 451,6 тыс. тонн.

рапса - обмолочено 1 195,5 тыс. га, намолочено 3 236,3 млн. тонн.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области, там обмолочено 1064,9 тыс. га. По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65 ц/га.

Аграрии Днепропетровщины, Харьковщины и Херсонщины начали сбор гречихи, проса.

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