В 5 областях Украины завершили жатву ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего собрано 25,3 млн тонн зерновых и 3,2 млн тонн масличных, обмолочено площадь более 7,3 млн га.
В Украине уже собрали более 28,5 миллионов тонн зерновых и масличных нового урожая, в 5 областях завершили жатву ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"На начало августа уже собрано 25 291,8 млн тонн зерновых и более 3 236,3 млн тонн масличных. В целом новый урожай обмолочен на площади более 7 301,6 тыс. га, намолочено 28 528,1 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Аграрии Полтавской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей, как указано, завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.
На сегодня, по данным Минагрополитики, уже собрано:
По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области, там обмолочено 1064,9 тыс. га. По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65 ц/га.
Аграрии Днепропетровщины, Харьковщины и Херсонщины начали сбор гречихи, проса.
Прогноз врожаю зернових та олійних знижено до 71,8 млн тонн через спеку в липні - асоціація31 июля 2024, 10:57 • 17890 просмотров