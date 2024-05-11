Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

В десяти городах Мексики, включая столицу, зарегистрирована рекордно высокая температура, сообщили власти в пятницу на фоне сильной жары, которая вызвала отключения электроэнергии по всей стране и поставила энергосистему на грань, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В высокогорной столице Мехико, крупнейшем мегаполисе Северной Америки, обычно с умеренным климатом, термометры в четверг показали максимум в 34,3 градуса по Цельсию, что на десятую часть градуса выше рекорда, установленного лишь месяцем ранее.

Соседняя Пуэбла побила свой предыдущий рекорд в 34,3°C, установленный в 1947 году, когда в четверг температура здесь достигла 35,2°C.

В Сьюдад-Виктория, в северном приграничном штате Тамаулипас, напротив Техаса в США, в четверг температура достигла 47,4 ° C, побив предыдущий максимум, установленный в 1998 году.

Сильная жара привела к отключениям электроэнергии на несколько часов в некоторых районах Мексики на этой неделе, преимущественно на севере, а также приостановке занятий в центральном штате Сан-Луис-Потоси, где температура на этой неделе достигла 50°С.

В еженедельном отчете, опубликованном в четверг, министерство здравоохранения Мексики сообщило о семи летальных случаях, связанных с жарой, в этом сезоне жары с его начала 17 марта по 4 мая, и это количество может возрасти после жестокой жары на этой неделе.

Регулятор электроэнергетической системы Мексики на этой неделе выпустил несколько предупреждений, поскольку спрос в некоторых частях страны превысил предложение.

Бизнес-палаты и отраслевые аналитики раскритиковали отключение электроэнергии, обвинив правительство в том, что оно не инвестирует в сети передачи энергии или в производство электроэнергии, достаточное для покрытия спроса.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который покидает свой пост в октябре, назвал отключения электроэнергии "исключительными" и заверил, что Мексика имеет достаточные генерирующие мощности.

Дополнение

Волна жары возникшая на фоне сильной общенациональной засухи привела к обострению водного кризиса на большей части территории Мексики, что сделало воду ключевым вопросом на выборах в июне.

Спровоцированное деятельностью человека изменение климата и Эль-Ниньо привели к повышению температуры во всем мире и вызвали смертоносные волны тепла, указывает издание.