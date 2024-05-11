Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  143980 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  158102 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  165544 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  151166 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149695 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130161 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132927 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122044 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168081 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150815 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.

Новости Мира •   •  15929 просмотра
Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико

"Директору" оккупационного херсонского СИЗО сообщили подозрение за принудительный вывоз более 150 осужденных

46-летний мужчина из Николаевской области, которого российская оккупационная власть назначила "директором" херсонского СИЗО, подозревается в том, что принудительно перевел и депортировал более 150 осужденных в Россию и на оккупированные территории.

Война •   •  15445 просмотра
"Директору" оккупационного херсонского СИЗО сообщили подозрение за принудительный вывоз более 150 осужденных

Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Польша начинает работу по дальнейшему укреплению всей своей восточной границы.

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Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Из-за изменения климата Венесуэла может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники после того, как последний оставшийся ледник Ла-Корона на пике Гумбольдта растаял.

Новости Мира •   •  14901 просмотра
Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории, указав, что это подчеркнуло неспособность россии использовать свои боеприпасы по целям.

Война •   •  14110 просмотра
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.

Культура •   •  62343 просмотра
Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

Дроны ГУР атаковали волгоградский нефтеперерабатывающий завод в россии, сообщили источники.

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Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

В оккупированной Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительный ущерб и истощая запасы горючего, что затрудняет врагу заправку военной техники.

Война •   •  31672 просмотра
"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa &amp; Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.

Культура •   •  49975 просмотра
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

По данным Государственной пограничной службы, пассажиропоток на западной границе Украины в последнее время оставался примерно равным, с небольшим увеличением количества людей, которые выезжают за границу, чем возвращаются в Украину.

Общество •   •  27667 просмотра
Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры