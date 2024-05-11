Спека в Мексиці побила рекорди у десяти містах, включаючи Мехіко
Київ • УНН
Мексика пережила рекордні температури в 10 містах, включаючи столицю, на тлі сильної спеки, яка спричинила відключення електроенергії та перенапруження електромережі.
У десяти містах Мексики, включаючи столицю, зареєстровано рекордно високу температуру, повідомила влада в п'ятницю на тлі сильної спеки, яка викликала відключення електроенергії по всій країні і поставила енергосистему на межу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У високогірній столиці Мехіко, найбільшому мегаполісі Північної Америки, зазвичай з помірним кліматом, термометри в четвер показали максимум у 34,3 градуса за Цельсієм, що на десяту частину градуса вище за рекорд, встановлений лише місяцем раніше.
Сусідна Пуебла побила свій попередній рекорд у 34,3°C, встановлений у 1947 році, коли у четвер температура тут досягла 35,2°C.
У Сьюдад-Вікторія, у північному прикордонному штаті Тамауліпас, навпроти Техасу в США, у четвер температура досягла 47,4 ° C, побивши попередній максимум, встановлений у 1998 році.
Сильна спека призвела до відключень електроенергії на кілька годин у деяких районах Мексики цього тижня, переважно на півночі, а також призупинення занять у центральному штаті Сан-Луїс-Потосі, де температура цього тижня досягла 50°С.
У щотижневому звіті, опублікованому в четвер, міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило про сім летальних випадків, пов'язаних зі спекою, цього сезону спеки з його початку 17 березня по 4 травня, і ця кількість може зрости після жорстокої спеки цього тижня.
Регулятор електроенергетичної системи Мексики цього тижня випустив кілька попереджень, оскільки попит у деяких частинах країни перевищив пропозицію.
Бізнес-палати та галузеві аналітики розкритикували відключення електроенергії, звинувативши уряд у тому, що він не інвестує у мережі передачі енергії або у виробництво електроенергії, достатню для покриття попиту.
Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, який залишає свою посаду в жовтні, назвав відключення електроенергії "виключними" і запевнив, що Мексика має достатні генеруючі потужності.
Доповнення
Хвиля спеки виникла на тлі сильної загальнонаціональної посухи призвела до загострення водної кризи на більшій частині території Мексики, що зробило воду ключовим питанням на виборах у червні.
Спровокована діяльністю людини зміна клімату та Ель-Ніньйо призвели до підвищення температури у всьому світі та викликали смертоносні хвилі тепла, вказує видання.