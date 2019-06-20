Зеркаль о результатах расследования катастрофы MH17: РФ в очередной раз пыталась выдать "черное за белое"

"Очередная ложь россиян, которую мы и весь мир услышали на позапрошлой неделе в Международном суде ООН, была опровергнута Фредом Вестербекером, из прокуратуры Нидерландов, во время брифинга по результатам расследования Международной совместной следственной группы (JIT), который заявил, что Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе МН17.

Он назвал не только основных подозреваемых в этом ужасном преступлении, действующие и бывшими сотрудниками российских спецслужб, но и обратился к России с призывом сотрудничать в рамках реализации запроса об оказании международной правовой помощи, на который нет ответа уже больше года.

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Прокурор Вестербекер сказал: "Мы, например, до сих пор ждем ответа, где 17 июля была установка Бук, которая была снято в июле 2014 года в конвое пятьдесят третьей бригады Российской Федерации. Мы спрашивали об этом более года назад. Россия отказывается отвечать и на другие вопросы. Например, подозреваемый Дудинский работал на российское правительство в июля 2014 года? Это простые вопросы. Мы просим Российскую Федерацию дать на них быстрый ответ".

А как же это корреспондируются с заявлением Агента Российской Федерации Д.А.Лобача во время устных слушаний 3 июня 2019 в Международном Суде ООН?", - написала Зеркаль.

"Ответ прост - русские в очередной раз пытались выдать "черное за белое", - сообщила она.

Заместитель главы МИД напомнила, что именно говорил Агент России: "Расследование продолжается. Россия решительно отрицает любые утверждения о своей причастности к этому трагическому случаю и добросовестно сотрудничает со всеми сторонами, вовлеченными в расследование, включая Нидерландский комитет по безопасности (DSB) и Международную совместную следственную группу (JIT). Как заявляла JIТ в 2018 году, до сих пор нет ответов, почему самолет был сбит и кто ответственен за это. Несмотря на длительное расследование, пока нет оснований утверждать, что это был "террористический" акт".

"Вот он - яркий пример российской лжи, неуважение к Суду ООН, родственникам и близким погибших в результате ужасной трагедии, которая унесла жизни 298 человек", - добавила Зеркаль.

"Обнародованные же сегодня результаты расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 не только разоблачают российскую ложь, но и имеют ключевое значение для судебного процесса, ведь дают окончательный ответ на вопрос: откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию.

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Она напомнила о официальную позицию МИД Украины, которую вчера вечером сделало министерство комментируя результаты расследования авиакатастрофы.

"Кроме названных сегодня фамилий, следствию еще предстоит выяснить роль т.н. премьер-министра Крыма Аксенова и других высокопоставленных РФ в организации этого преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа злополучного бука", - напомнила Зеркаль.

"Между тем, мы получим решение о юрисдикции Международного суда ООН до конца этого года", - резюмировала она.

Напомним, Генсек НАТО отреагировал на расследование катастрофы MH17.