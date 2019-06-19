Генсек НАТО відреагував на розслідування катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає оголошення, зроблене Спільної слідчою групою (ССД), яка назвала імена трьох росіян і одного українця, причетних до катастрофи Boeing в Україні в липні 2014 року, пише УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
“Я вітаю сьогоднішнє оголошення ССД про те, що четверо підозрюваних будуть притягнуті до відповідальності за злочини, пов’язані з падінням рейсу MH17 Malaysia Airlines в липні 2014 року. Це важлива віха в зусиллях з розкриття повної правди і забезпечення справедливості за вбивство 298 чоловік з 17 країн”, — заявив в середу генсек.
Нагадуємо, нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук. Про це він сказав в Нідерландах на брифінгу Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17.