Слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17

КИЇВ. 19 червня. УНН. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук. Про це він сказав в Нідерландах на брифінгу Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17, передає кореспондент УНН.