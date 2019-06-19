Слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук. Про це він сказав в Нідерландах на брифінгу Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17, передає кореспондент УНН.
"На підставі розслідування JIT ми вирішили притягнути до відповідальності 4 підозрюваних за збиття рейсу MH17... Сьогодні ми видамо 4 міжнародних ордерів на арешт чотирьох підозрюваних, яких ми притягнемо до відповідальності. Вони також будуть поміщені в національний та міжнародний список розшукуваних осіб. Це Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко", - сказав він.
Він також закликав можливих свідків повідомити будь-яку інформацію, яка могла б допомогти слідству. Вестербеке заявив, що розслідування триває.
Так, сьогодні, 19 червня 2019 о 14:00 в Нідерландах почався брифінг Спільної слідчої групи про результати розслідування катастрофи MH17, згодом СБУ оприлюднить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи 17 липня 2014 року.