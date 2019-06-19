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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования катастрофы MH17, впоследствии СБУ обнародует подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

Сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17

“Сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования сбивания рейса MH-17 авиакомпании „Малазийские авиалинии“. После этого на официальном сайте Службы безопасности будут обнародованы подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года”, — указано в сообщении.

Напоминаем, нидерландские журналисты сообщают, что сами вычислили несколько человек, возможно, причастных к трагедии.

Также в начале июня, правительство Нидерландов потребовало объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17.

Украинские Национальные Новости

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