Сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования катастрофы MH17, впоследствии СБУ обнародует подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.
“Сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования сбивания рейса MH-17 авиакомпании „Малазийские авиалинии“. После этого на официальном сайте Службы безопасности будут обнародованы подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года”, — указано в сообщении.
Напоминаем, нидерландские журналисты сообщают, что сами вычислили несколько человек, возможно, причастных к трагедии.
Также в начале июня, правительство Нидерландов потребовало объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17.