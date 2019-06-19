Сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17

“Сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования сбивания рейса MH-17 авиакомпании „Малазийские авиалинии“. После этого на официальном сайте Службы безопасности будут обнародованы подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года”, — указано в сообщении.

Напоминаем, нидерландские журналисты сообщают, что сами вычислили несколько человек, возможно, причастных к трагедии.

Также в начале июня, правительство Нидерландов потребовало объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17.