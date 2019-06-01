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Нідерланди відреагували на заяви Малайзії щодо ролі РФ у катастрофі MH17

Нідерланди відреагували на заяви Малайзії щодо ролі РФ у катастрофі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Уряд Нідерландів вимагає пояснень від Малайзії у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Російської Федерації у катастрофі MH17, передає УНН з посиланням на публікацію нідерландського агентства NOS.

“Уряд королівства звернувся до Малайзії з проханням роз’яснити останні заяви прем’єр-міністра Махатхіра Мохамада. На цьому тижні в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17”, — йдеться в повідомленні.

Напередодні глава уряду Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що хотів би бачити більш переконливі докази того, що саме Росія збила пасажирський літак МН17. Як заявив прем’єр, Малайзія погодилася зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак був збитий ракетою, випущеною Росією.

Прем’єр сказав, що не можна бути впевненим, що ракета була запущена Росією. “Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета, що збила літак, — це ракета російського типу, але вона також може бути виготовлена в Україні”, — сказав він.

Політик також додав, що Малайзія також повинна бути залучена в дослідження чорного ящика, оскільки літак належить Малайзії, і там були пасажири цієї країни.

Також, раніше стало відомо, що депутат з правої партії Нідерландів заявив, що за катастрофою MH17 нібито “могла стояти Україна”.

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