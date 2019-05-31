Малайзія вимагає доказів провини Росії у катастрофі MH17

КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Malay Mail.