Малайзія вимагає доказів провини Росії у катастрофі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Malay Mail.
Як заявив прем'єр-міністр Махатхир Мохамад, Малайзія погодилася зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак був збитий ракетою, випущеною Росією.
Прем'єр сказав, що не можна бути впевненим, що ракета була запущена Росією.
"Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета, що збила літак, - це ракета російського типу, але вона також може бути виготовлена в Україні", - сказав він.
Прем'єр-міністр додав, що Малайзія також повинна бути залучена в дослідження чорного ящика, оскільки літак належить Малайзії, і там були пасажири цієї країни.
"Ми не знаємо, чому ми виключені з дослідження, але з самого початку ми бачимо в ньому занадто багато політики", - зазначив Махатхир Мохамад.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розгляд справ, відкритих після позовів до Росії від родичів загиблих при катастрофі малайзійського Boeing рейсу MH17 під Донецьком.