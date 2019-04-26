В ЄСПЛ розповіли про стан розгляду справ за позовами родичів жертв MH17

"Суд тільки почав розгляд цих справ. Сторонам було запропоновано представити свої зауваження, після цього вони можуть відповісти на зауваження один одного. Термін винесення рішення по суті ще не встановлено", - повідомили в суді.



Нагадаємо, 4 квітня ЄСПЛ комунікував два колективних позови до Росії від родичів загиблих при катастрофі малайзійського Boeing під Донецьком.



Заявниками виступили 380 родичів загиблих з Австралії, Бельгії, Німеччини, Гонконгу, Індонезії, Ізраїлю, Канади, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Великобританії, США і В'єтнаму.



Заявники стверджують, що Росія прямо або побічно несе відповідальність за смерті їхніх близьких. Також вони вважають, що РФ не виконала свої зобов'язання з розслідування катастрофи й не допомагала розслідувачам з інших країн.



Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 го. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Слідчі заявили, що літак був збитий з російської "Бука".



Раніше п'ять країн домовилися про кримінальне переслідування винних у катастрофі MH17.