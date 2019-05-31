Малайзия требует доказательств вины России в катастрофе MH17

Как заявил премьер-министр Махатхир Мохамад, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дел, открытых после исков к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком.