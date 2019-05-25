Депутат з правої партії Нідерландів заявив, що за катастрофою MH17 нібито "могла стояти Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Україна нібито “є одним з можливих організаторів краху Boeing” в Донецькій області в липні 2014 року. Про це заявив лідер голландської партії “Форум за демократію” Тьєррі Боде, чиї слова наводить в п’ятницю інформаційний портал NL Times, пише УНН.
“У мене є сумніви щодо розслідування, проведеного Спільною слідчою групою. Україна є одним з можливих організаторів атаки”, — сказав він. Заяви, за даними онлайн-ресурсу, були зроблені в ході дебатів з прем’єр-міністром Марком Рютте, що проходили перед виборами до Європейського парламенту, і були розкритиковані фондом “Авіакатастрофа MH17”.
Журналісти також зазначили, що подібні заяви буквально шокували близьких загиблих у одній з найбільших авіакатастроф в історії людства.
Пасажирський Boeing-777 компанії “Малайзійські авіалінії”, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області України, в результаті чого загинули 298 осіб — громадяни 10 держав.
Для розслідування катастрофи була створена Спільна слідча група, в яку входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України. 24 травня експерти опублікували проміжну доповідь, заявивши в ній, що зенітна ракетна установка, з якою був проведений пуск ракети, яка збила Boeing, могла бути завезена з Росії і належати 53-й зенітній ракетній бригаді.
Нагадуємо, ЄСПЛ направив у РФ позови 380 близьких жертв катастрофи Boeing рейсу MH17.