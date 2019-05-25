Депутат из правой партии Нидерландов заявил, что за катастрофой MH17 якобы "могла стоять Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украина якобы “является одним из возможных организаторов крушения Боеинг” в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом заявил лидер голландской партии “Форум за демократию” Тьерри Бодэ, чьи слова приводит в пятницу информационный портал NL Times, пишет УНН.
“У меня есть сомнения относительно расследования, проводимого Совместной следственной группой. Украина является одним из возможных организаторов атаки”, — сказал он. Заявления, по данным онлайн-ресурса, были сделаны в ходе дебатов с премьер-министром Марком Рютте, проходившими перед выборами в Европейский парламент, и были раскритикованы фондом “Авиакатастрофа MH17”.
Журналисты также отметили, что подобные заявления буквально шокировали близких погибших в одной из крупнейших авиакатастроф в истории человечества.
Пассажирский Boeing-777 компании “Малайзийские авиалинии”, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.
Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.
Напоминаем, ЕСПЧ направил в РФ иски 380 близких жертв катастрофы Boeing рейса MH17.