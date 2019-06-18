Стали відомі імена причетних до катастрофи MH17

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 14924 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 31734 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 41085 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 57376 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 75151 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 79378 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 157007 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96395 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71025 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 319676 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.8м/с
55%
Популярнi новини

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 78616 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 51443 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 26439 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39396 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17753 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 157007 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 319676 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 253715 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 365248 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 376711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 14914 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12330 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14439 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17894 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39573 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Стали відомі імена причетних до катастрофи MH17

Київ • УНН

 • 30461 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Цієї середи Об'єднана слідча група (JIT) представить нові подробиці про розслідування загибелі MH17 майже п'ять років тому. Тим часом нідерландські журналісти повідомляють, що самі вирахували кількох людей, можливо, причетних до трагедії, передає УНН з посиланням на NOS.

Стали відомі імена причетних до катастрофи MH17

Так, репортер Nieuwsuur Герт-Ян Деннекамп вирішив вивчити 53-у зенітну бригаду, російський підрозділ, який, на думку JIT, відповідальний за доставку ракети "БУК", випущеної з непідконтрольною території на сході України.

Ця 53-тя бригада дислокується в Курську на заході Росії, трохи більше ніж за сто кілометрів від кордону зі Східною Україною. 7 травня цього року бригада готувалася до великого національного свята - Дня перемоги.

Командир бригади Сергій Мучкаєв спостерігав за підготовкою, коли репортер Деннекамп спробував звернеться до нього з питанням.

Ні Мучкаєв, ні інші службовці 53-й бригади розмовляти з журналістами не стали. Протягом декількох років російське Міністерство оборони давало одну й ту ж саму відповідь: ніяка військова техніка не перетинала кордон.

Але на додаток до більш ранніх доказів зворотного, представленим JIT, російська газета "Новая газета" опублікувала нову інформацію місяць тому. Наприклад, в газету надійшов документ, в якому повідомлялося про перевезення "Бука" через кордон Росії в червні 2014 року.

Відповідно до виявленого документа, вантажівка з реєстраційним номером 4267 AH мала перетинати кордон. Цю вантажівку можна побачити на фотографіях, зроблених між 23 і 25 червня 2014 року. На низькорамній платформі знаходиться "БУК", який пізніше з'явиться в Україні. Останні фотографії транспорту зроблені приблизно за 30 кілометрів від кордону.

З виявлених документів слідує, що як мінімум 170 солдатів з 53-ї бригади були доставлені на кордон з Україною. Командир Мучкаєв також відправився з цим загоном.

Але чи перейшли солдати кордон з установкою "БУК"? Для того, щоб дізнатися подробиці, журналісти в Києві звернулися до Івана Без'язикова - українського офіцерова, якого судять за те, що він пішов на сторону сепаратистів.

З судових документів і його заяви видно, що він зустрічався з низкою високопоставлених військових керівників в Донецьку, які займалися перевезенням установки.

З цієї причини він також був допитаний в 2016 році в присутності двох представників JIT. Без'язикову відомо про двох громадян РФ в Східній Україні: генерал-майора Сергія Дубинського і його заступника Олега Пулатова. Ці двоє, за словами журналістів, грають важливу роль в транспортуванні "БУК", яким був збитий MH17.

Повідомляється, що Без'язиков на злитому аудіозаписі розмов упізнав голос Дубинського. Він очолював відділ "спеціальної служби безпеки" бойовиків. Пулатова Без'язиков ідентифікував, коли Nieuwsuur показав йому кілька фотографій сепаратистів.

Як повідомляв УНН, спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, дасть прес-конференцію в середу щодо кримінального розслідування.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23