Стали відомі імена причетних до катастрофи MH17

Так, репортер Nieuwsuur Герт-Ян Деннекамп вирішив вивчити 53-у зенітну бригаду, російський підрозділ, який, на думку JIT, відповідальний за доставку ракети "БУК", випущеної з непідконтрольною території на сході України.

Ця 53-тя бригада дислокується в Курську на заході Росії, трохи більше ніж за сто кілометрів від кордону зі Східною Україною. 7 травня цього року бригада готувалася до великого національного свята - Дня перемоги.

Командир бригади Сергій Мучкаєв спостерігав за підготовкою, коли репортер Деннекамп спробував звернеться до нього з питанням.

Ні Мучкаєв, ні інші службовці 53-й бригади розмовляти з журналістами не стали. Протягом декількох років російське Міністерство оборони давало одну й ту ж саму відповідь: ніяка військова техніка не перетинала кордон.

Але на додаток до більш ранніх доказів зворотного, представленим JIT, російська газета "Новая газета" опублікувала нову інформацію місяць тому. Наприклад, в газету надійшов документ, в якому повідомлялося про перевезення "Бука" через кордон Росії в червні 2014 року.

Відповідно до виявленого документа, вантажівка з реєстраційним номером 4267 AH мала перетинати кордон. Цю вантажівку можна побачити на фотографіях, зроблених між 23 і 25 червня 2014 року. На низькорамній платформі знаходиться "БУК", який пізніше з'явиться в Україні. Останні фотографії транспорту зроблені приблизно за 30 кілометрів від кордону.

З виявлених документів слідує, що як мінімум 170 солдатів з 53-ї бригади були доставлені на кордон з Україною. Командир Мучкаєв також відправився з цим загоном.

Але чи перейшли солдати кордон з установкою "БУК"? Для того, щоб дізнатися подробиці, журналісти в Києві звернулися до Івана Без'язикова - українського офіцерова, якого судять за те, що він пішов на сторону сепаратистів.

З судових документів і його заяви видно, що він зустрічався з низкою високопоставлених військових керівників в Донецьку, які займалися перевезенням установки.

З цієї причини він також був допитаний в 2016 році в присутності двох представників JIT. Без'язикову відомо про двох громадян РФ в Східній Україні: генерал-майора Сергія Дубинського і його заступника Олега Пулатова. Ці двоє, за словами журналістів, грають важливу роль в транспортуванні "БУК", яким був збитий MH17.

Повідомляється, що Без'язиков на злитому аудіозаписі розмов упізнав голос Дубинського. Він очолював відділ "спеціальної служби безпеки" бойовиків. Пулатова Без'язиков ідентифікував, коли Nieuwsuur показав йому кілька фотографій сепаратистів.

Як повідомляв УНН, спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, дасть прес-конференцію в середу щодо кримінального розслідування.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.