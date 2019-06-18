Стали известны имена причастных к катастрофе MH17

Так, репортер Nieuwsuur Герт-Ян Деннекамп решил изучить 53-ю зенитную бригаду, российское подразделение, которое, по мнению JIT, ответственно за доставку ракеты “БУК”, выпущенной с неподконтрольной территории на востоке Украины.

Эта 53-я бригада дислоцируется в Курске на западе России, чуть более чем в ста километрах от границы с Восточной Украиной. 7 мая этого года бригада готовилась к большому национальному празднику — Дню победы.

Командир бригады Сергей Мучкаев наблюдал за подготовкой, когда репортёр Деннекамп попытался обратится к нему с вопросом.

Ни Мучкаев, ни другие служащие 53-й бригады разговаривать с журналистами не стали. В течение нескольких лет российское Министерство обороны давало один и тот же ответ: ни одна военная техника не пересекала границу.

Но в дополнение к более ранним доказательствам обратного, представленным JIT, российская газета “Новая газета” опубликовала новую информацию месяц назад. Например, в газету поступил документ, в котором сообщалось о перевозке “Бука” через границу России в июне 2014 года.

Согласно просочившегося документа, грузовик с регистрационным номером 4267 AH также должен был пересекать границу. Этот грузовик можно увидеть на фотографиях, сделанных между 23 и 25 июня 2014 года. На низкорамной платформе находится “БУК”, который позже появится в Украине. Последние фотографии транспорта сделаны примерно в 30 километрах от границы.

Из просочившихся документов видно, что как минимум 170 солдат из 53-й бригады были доставлены на границу с Украиной. Командир Мучкаев также отправился с этим отрядом.

Но перешли ли солдаты границу с установкой “БУК”? Для того, чтоб узнать подробности, журналисты в Киеве обратились к Ивану Безьязыкову — украинскому офицеру, которого судят за то, что он пошел на сторону сепаратистов.

Из судебных документов и его заявления видно, что он встречался с рядом высокопоставленных военных руководителей в Донецке, которые занимались перевозкой установки.

По этой причине он также был допрошен в 2016 году в присутствии двух представителей JIT. Безязыкову известно о двух гражданах РФ в Восточной Украине: генерал-майоре Сергей Дубинском и его заместителе Олеге Пулатове. Эти двое, по словам журналистов, играют важную роль в транспортировке “БУК”, которым был сбит MH17.

Сообщается, что Безьязыков на слитой аудиозаписи разговоров узнал голос Дубинского. Он возглавлял отдел “специальной службы безопасности” боевиков. Пулатова Безьязыков идентифицировал, когда Nieuwsuur показал ему несколько фотографий сепаратистов.

Как сообщал УНН, совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, даст пресс-конференцию в среду касательно уголовного расследования.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.