Следственная группа в среду назовёт виновников авиакатастрофы MH17

Так, ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за отключение устройства. Перед пресс-конференцией будет проведена встреча для родственников жертв крушения. Сообщается, что встреча будет закрытой.



Напомним, совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной огневой установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, которая является частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.



Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.