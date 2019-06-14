Слідча група в середу назве винуватців авіакатастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, дасть прес-конференцію в середу щодо кримінального розслідування, передає УНН, посилаючись на голландське видання NOS.
Так, очікується, що JIT оголосить, хто несе відповідальність за відключення пристрою. Перед прес-конференцією буде проведена зустріч для родичів жертв катастрофи. Повідомляється, що зустріч буде закритою.
Нагадаємо, спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною вогневою установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, яка є частиною ВС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.