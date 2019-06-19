Сьогодні СБУ оголосить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня 2019 року о 14:00 у Нідерландах відбудеться брифінг Спільної слідчої групи щодо результатів розслідування катастрофи MH17, згодом СБУ оприлюднить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи 17 липня 2014 року, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.
“Сьогодні, 19 червня 2019 року о 14:00 у Нідерландах відбудеться брифінг Спільної слідчої групи щодо результатів розслідування збиття рейсу MH-17 авіакомпанії „Малайзійські авіалінії“. Після цього на офіційному сайті Служби безпеки будуть оприлюднені підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи 17 липня 2014 року”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, нідерландські журналісти повідомляють, що самі вирахували кількох людей, можливо, причетних до трагедії.
Також на початку червня, уряд Нідерландів вимагав пояснень від Малайзії у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Російської Федерації у катастрофі MH17.