Генсек НАТО отреагировал на расследование катастрофы MH17

“Я приветствую сегодняшнее объявление ССГ о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран”, — заявил в среду генсек.

Напоминаем, нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск. Об этом он сказал в Нидерландах на брифинге Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17.