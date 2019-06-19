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Генсек НАТО отреагировал на расследование катастрофы MH17

Киев • УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует объявление, сделанное Совместной следственной группой (ССГ), которая назвала имена трех россиян и одного украинца, причастных к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генсек НАТО отреагировал на расследование катастрофы MH17

“Я приветствую сегодняшнее объявление ССГ о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран”, — заявил в среду генсек.

Напоминаем, нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск. Об этом он сказал в Нидерландах на брифинге Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17.

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