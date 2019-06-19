МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Заяви, озвучені Спільної слідчою групою (РГД) про причетність російських військовослужбовців до краху Boeing в Україні в липні 2014 року, є “голослівними звинуваченнями”. Про це йдеться в поширеній у середу заяві МЗС РФ, зазначає УНН.
“Заяви, озвучені Спільною слідчою групою в ході прес-конференції 19 червня про нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи малайзійського Boeing МН17, не можуть викликати нічого, крім жалю, — підкреслили у відомстві. — У черговий раз на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення , спрямовані на дискредитацію РФ в очах міжнародної громадськості”.
“Як і у випадку з попередніми прес-конференціями ССД, в цей раз так само не було продемонстровано жодного конкретного доказу в підкріплення подібних неправомірних заяв”, — відзначили на Смоленській площі.
У відомстві підкреслили, що Росія “буде і надалі сприяти слідству з тим, щоб була встановлена істина про загибель рейсу МН17, а реальні винуватці події понесли справедливе покарання”.
Варто додати, що генсек НАТО відреагував на розслідування катастрофи MH17.