МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17

“Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления, — подчеркнули в ведомстве. — В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности”.

“Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений”, — отметили на Смоленской площади.

В ведомстве подчеркнули, что Россия “будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание”.

Стоит добавить, что генсек НАТО отреагировал на расследование катастрофы MH17.