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Зеркаль щодо результатів розслідування катастрофи MH17: РФ вчергове намагалася видати “чорне за біле”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прокоментувала оприлюднення результатів розслідування катастрофи MH17, в якому були звинувачені росіяни. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зеркаль щодо результатів розслідування катастрофи MH17: РФ вчергове намагалася видати “чорне за біле”

“Чергова брехня росіян, яку ми та весь світ почули на позаминулому тижні у Міжнародному Суді ООН, була спростована Фредом Вестербекером, із прокуратури Нідерландів, під час брифінгу щодо результатів розслідування Міжнародної Спільної Слідчої Групи (JIT), який заявив, що Росія понад рік відмовляється відповідати на запитання щодо катастрофи МН17.

Він назвав не тільки основних підозрюваних у цьому жахливому злочині, які є чинними і колишніми співробітниками російських спецслужб, а й звернувся до Росії із закликом співпрацювати в рамках реалізації запиту про надання міжнародної правової допомоги, на який немає відповіді вже понад рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17

Прокурор Вестербекер сказав: „Ми, наприклад, досі чекаємо на відповідь, де 17 липня була установка Бук, яку було зафільмовано у липні 2014 року в конвої 53-ої бригади Російської Федерації. Ми питали про це понад рік тому. Росія відмовляється відповідати й на інші питання. Наприклад, чи підозрюваний Дудинський працював на російський уряд у липні 2014 року? Це прості запитання. Ми просимо Російську Федерацію дати на них швидку відповідь“.

А як же це кореспондуються із заявою Агента Російської Федерації Д.А.Лобача під час усних слухань 3 червня 2019 року в Міжнародному Суді ООН?”, — написала Зеркаль.

“Відповідь проста — росіяни вчергове намагалися видати “чорне за біле”, — повідомила вона.

Заступниця голови МЗС нагадала, що саме казав Агент Росії: “Розслідування триває. Росія рішуче заперечує будь-які твердження щодо своєї причетності до цього трагічного випадку та добросовісно співпрацює з усіма сторонами, залученими до розслідування, включаючи Нідерландський комітет з безпеки (DSB) та Міжнародну Спільну Слідчу Групу (JIT). Як заявляла JІТ у 2018 році, досі немає відповідей, чому літак був збитий і хто відповідальний за це. Незважаючи на тривале розслідування, досі немає підстав стверджувати, що це був „терористичний“ акт”.

“Ось він — яскравий приклад російської брехні, неповаги до Суду ООН, родичів і близьких загиблих унаслідок жахливої трагедії, яка забрала життя 298 осіб”, — додала Зеркаль.

“Оприлюднені ж сьогодні результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 не тільки викривають російську брехню, а й мають ключове значення для судового процесу, адже дають остаточну відповідь на питання: звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію.

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Вона нагадала про офіційну позицію МЗС України, яку вчора ввечері зробило міністерство коментуючи результати розслідування авіакатастрофи.

“Окрім названих сьогодні прізвищ, слідству ще доведеться з’ясувати роль т.зв. прем’єр-міністра Криму Аксьонова та інших високопосадовців РФ у організації цього злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців — членів екіпажу горезвісного БУКу”, — нагадала Зеркаль.

“Тим часом, ми отримаємо рішення щодо юрисдикції Міжнародного суду ООН до кінця цього року”, — резюмувала вона.

Нагадаємо, Генсек НАТО відреагував на розслідування катастрофи MH17.

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