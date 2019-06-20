Данилюк: всі причетні до збиття МН17 мають отримати покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою щодо катастрофи рейсу МН17 аудіозаписи доводять, що бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк у своєму Facebook, передає УНН.
"Слідство оприлюднило аудіозаписи, які доводять – бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом. У злочинів є виконавці і є режисери. Однозначно список обвинувачених ще не остаточний. Коло "режисерів" ширше. Ми маємо зробити все, щоб ніхто з причетних до цього теракту не уникнув покарання", - наголосив Данилюк.
Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.
Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.