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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Данилюк: всі причетні до збиття МН17 мають отримати покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою щодо катастрофи рейсу МН17 аудіозаписи доводять, що бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк у своєму Facebook, передає УНН.

Данилюк: всі причетні до збиття МН17 мають отримати покарання

"Слідство оприлюднило аудіозаписи, які доводять – бойовики координували свої дії із вищим російським керівництвом. У злочинів є виконавці і є режисери. Однозначно список обвинувачених ще не остаточний. Коло "режисерів" ширше. Ми маємо зробити все, щоб ніхто з причетних до цього теракту не уникнув покарання", - наголосив Данилюк.

Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук. 

Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.

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