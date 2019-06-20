Данилюк: все причастные к сбиванию МН17 должны быть наказаны

“Следствие обнародовало аудиозаписи, которые доказывают — боевики координировали свои действия с высшим российским руководством. У преступлений есть исполнители и есть режиссеры. Однозначно список обвиняемых еще не окончательный. Круг „режиссеров“ шире. Мы должны сделать все, чтобы никто из причастных к этому теракту не избежал наказания”, — подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.