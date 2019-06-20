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Данилюк: все причастные к сбиванию МН17 должны быть наказаны

Киев • УНН

 • 10173 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Обнародованные Международной общей следственной группой по катастрофы рейса МН17 аудиозаписи доказывают, что боевики координировали свои действия с высшим российским руководством. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в своем Facebook, передает УНН.

Данилюк: все причастные к сбиванию МН17 должны быть наказаны

“Следствие обнародовало аудиозаписи, которые доказывают — боевики координировали свои действия с высшим российским руководством. У преступлений есть исполнители и есть режиссеры. Однозначно список обвиняемых еще не окончательный. Круг „режиссеров“ шире. Мы должны сделать все, чтобы никто из причастных к этому теракту не избежал наказания”, — подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.

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