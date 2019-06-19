МЗС України прокоментувало оприлюднення результатів розслідування катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні МЗС України надало коментар щодо оприлюднених результатів розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17, пише УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства України.
“Оприлюднені 19 червня Спільною слідчою групою результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 мають ключове значення, адже дають остаточну відповідь на питання, звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію. Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння”, — вказали у міністерстві.
У відомстві також додали, що: “Слідству доведеться з’ясувати роль т.зв. „прем’єр-міністра Криму“ С.Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців — членів екіпажу БУКа”.
У прес-службі також наголосили, що: “Усі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, укладеною 7 липня 2017 року”.
МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм. Серед них — положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.
“Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року”, — додали у МЗС.
Як стало відомо раніше, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.