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МИД Украины прокомментировало обнародование результатов расследования катастрофы MH17

Киев • УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня МИД Украины предоставило комментарий относительно обнародованных результатов расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

МИД Украины прокомментировало обнародование результатов расследования катастрофы MH17

“Обнародованные 19 июня Общей следственной группой результаты расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, ведь дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию. Названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие”, — указали в министерстве.

В ведомстве также добавили, что: “Следствию предстоит выяснить роль т.н. „Премьер-министра Крыма“ С.Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей — членов экипажа Бука”.

В пресс-службе также отметили, что: “Все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим Соглашением между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием рейсе МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, заключенному 7 июля 2017 года”.

МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них — положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

“Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года”, — добавили в МИД.

Как стало известно ранее, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.

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