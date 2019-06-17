Зеленский надеется на активное сотрудничество Украины с Францией в будущем

"Подходит к концу этот день. A с ним - и мой официальный визит во Французскую Республику. Продуктивный день, полный важных встреч, переговоров, приятных впечатлений и надежды на активное сотрудничество в будущем. Мы с Еленой Зеленской благодарны Президенту Эммануэлю Макрону и Брижит Макрон за гостеприимство", - написал Зеленский.

В частности, ранее украинский лидер поблагодарил французском президенту за внимание к освобождению украинцев из плена России.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. После чего, он провел встречу с президентом Франции Эммануэль Макроном.

В частности, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.