Зеленский надеется на активное сотрудничество Украины с Францией в будущем
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за гостеприимство и выразил надежду, что в будущем обе страны ждет активное сотрудничество. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подходит к концу этот день. A с ним - и мой официальный визит во Французскую Республику. Продуктивный день, полный важных встреч, переговоров, приятных впечатлений и надежды на активное сотрудничество в будущем. Мы с Еленой Зеленской благодарны Президенту Эммануэлю Макрону и Брижит Макрон за гостеприимство", - написал Зеленский.
В частности, ранее украинский лидер поблагодарил французском президенту за внимание к освобождению украинцев из плена России.
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. После чего, он провел встречу с президентом Франции Эммануэль Макроном.
В частности, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.