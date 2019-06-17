Зеленський подякував Макрону за увагу до звільнення українців з полону Росії

“Я дуже вдячний Президенту Макрону за увагу до долі ув’язнених і полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені”, — зазначив він.

Глава держави запевнив, що Україна продовжить співпрацю зі своїми партнерами, спрямовану на гарантування безпеки у Чорному та Азовському морях.

“Ми й надалі співпрацюватимемо з Францією та іншими партнерами — членами НАТО, щоб гарантувати безпеку мореплавства у Чорному та Азовському морях і безперешкодний прохід суден у Керченській протоці”, — сказав Президент.

Зокрема, Еммануель Макрон зі свого боку підкреслив, що питання звільнення українців для нього та його країни є важливим і перебуває у полі його уваги. Президент Франції також запевнив у підтримці зусиль для їхнього звільнення.

“Я весь час пам’ятаю про українських моряків, які перебувають у полоні в Росії з листопада 2018 року. Я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну”, — сказав Еммануель Макрон.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Після чого, він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном.

Зокрема, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.