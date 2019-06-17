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Президент Франції звернувся до родин українських військовополонених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Ми зробимо все, аби українські військовополонені моряки якнайшвидше повернулися додому. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Президент Франції звернувся до родин українських військовополонених моряків

"Щодо українських моряків, які перебувають у російському полоні, я постійно пам’ятаю про них. Я хочу запевнити родини полонених, що ми зробимо усе для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у рамках офіцінйного візиту до Парижу зустрівся з Макроном.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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