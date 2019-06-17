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Президент Франции обратился к семьям украинских военнопленных моряков

Киев • УНН

 • 10611 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Мы сделаем все, чтобы украинские военнопленные моряки быстрее вернулись домой. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН. 

Президент Франции обратился к семьям украинских военнопленных моряков

"Об украинских моряках, которые находятся в российском плену, я постоянно помню о них. Я хочу заверить семьи пленных, мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись в Украину", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официнйного визита в Париж встретился с Макроном.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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