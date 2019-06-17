Макрон у перемовинах з Путіним має намір говорити про українських полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у перемовинах з президентом Росії Володимиром Путіним буде говорити про українських полонених. Про це він сказав у Парижі на спільній прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Ми з особливою чутливістю ставимося до питання українських полонених журналістів та митців. І тому я ще раз у перемовинах з Путіним буду говорити про це", - сказав він.
Як повідомляв УНН, раніше президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв родинам українських військовополонених моряків зробити все, аби моряки якнайшвидше повернулися додому.