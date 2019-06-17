Макрон при переговорах с Путиным намерен говорить об украинских пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при переговорах с президентом России Владимиром Путиным будет говорить об украинских пленных. Об этом он сказал в Париже на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.
"Мы с особой чувствительностью относимся к вопросу украинских пленных журналистов и художников. И поэтому я еще раз в переговорах с Путиным буду говорить об этом", - сказал он.
Как сообщал УНН, ранее президент Франции Эммануэль Макрона пообещал семьям украинских военнопленных моряков сделать все, чтобы моряки быстрее вернулись домой.