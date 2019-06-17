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Зеленский поблагодарил Макрона за внимание к освобождению украинцев из плена России

Киев • УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за внимание к вопросу освобождения украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона за внимание к освобождению украинцев из плена России

"Я очень благодарен Президенту Макрону за внимание к судьбе заключенных и пленных украинских граждан. Все они должны быть как можно быстрее освобождены", - отметил он.

Глава государства заверил, что Украина продолжит сотрудничество со своими партнерами, направленное на обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях.

«Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с Францией и другими партнерами – членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореплавания в Черном и Азовском морях и беспрепятственный проход судов в Керченском проливе», – сказал Президент.

Эммануэль Макрон со своей стороны подчеркнул, что вопрос освобождения украинцев для него и его страны является важным и находится в поле его внимания. Президент Франции также заверил в поддержке усилий для их освобождения.

«Я постоянно помню об украинских моряках, которые пребывают в российском плену с ноября 2018 года. Хочу заверить семьи пленных, что мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись в Украину», – заявил Эммануэль Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон в переговорах с Путиным намерен говорить об украинских пленных

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. После чего, он провел встречу с президентом Франции Эммануэль Макрон.

В частности, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.

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