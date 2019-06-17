Зеленський сподівається на активну співпрацю України з Францією у майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував своєму французському колезі за гостинність та висловив надію, що у майбутньому обидві країни чекає активна співпраця. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Добігає кінця цей день. A з ним — і мій офіційний візит до Французької Республіки. Продуктивний день, сповнений важливих зустрічей, перемовин, приємних вражень і надії на активну співпрацю в майбутньому. Ми з Оленою Зеленською вдячні Президенту Еммануелю Макрону і Бріжит Макрон за гостинність”, — написав Зеленський.
Зокрема, раніше український лідер подякував французському президенту за увагу до звільнення українців з полону Росії.
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Після чого, він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном.
Зокрема, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.