Зеленский сегодня посетит Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия, сообщает УНН.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Германии, в частности, предусмотрена встреча с немецким канцлером — Ангела Меркель.
Ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.
В частности, в интервью изданию Bild Владимир Зеленский отметил, что планирует на встрече с Меркель говорить о продлении санкций против Российской Федерации.
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Напомним, источники УНН сообщили, что запланированный визит Президента в Германию состоится 18 июня.
Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл официальным с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.
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