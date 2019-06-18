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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Зеленский сегодня посетит Германию

Киев • УНН

 • 8906 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия, сообщает УНН.

Зеленский сегодня посетит Германию

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Германии, в частности, предусмотрена встреча с немецким канцлером — Ангела Меркель.

Ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.

В частности, в интервью изданию Bild Владимир Зеленский отметил, что планирует на встрече с Меркель говорить о продлении санкций против Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: при встрече с Путиным начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина

Напомним, источники УНН сообщили, что запланированный визит Президента в Германию состоится 18 июня.

Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл официальным с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.

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