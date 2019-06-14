З'явилися подробиці запланованої зустрічі Зеленського та Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель 18 червня зустріне українського Президента Володимира Зеленського з військовими почестями, після чого сторони проведуть переговори за робочим обідом. Про це заявила представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, передає УНН.
"У вівторок, 18 червня, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель о 12.30 (за берлінським часом - ред. ) зустріне нового Президента України Володимира Зеленського з військовими почестями", - сказала Деммер.
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Вона також додала, що політики проведуть робочий обід та обговорять двосторонні відносини, стан виконання Мінських домовленостей, процес реформ в Україні тощо.
Як повідомляв УНН, в АП підтвердили дати візиту Зеленського до Франції та Німеччини.