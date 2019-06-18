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Зеленський сьогодні відвідає Німеччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 18 червня відвідає з офіційним візитом Федеративну Республіку Німеччина, повідомляє УНН.

Зеленський сьогодні відвідає Німеччину

Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Німеччини, зокрема, передбачена зустріч із німецьким канцлером - Ангелою Меркель. 

Очікується, що українського лідера будуть зустрічати з військовими почестями.

Зокрема, у інтерв'ю виданню Bild Володимир Зеленський зазначив, що планує на зустрічі з Меркель говорити про продовження санкцій проти Російської Федерації.

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Нагадаємо, джерела УНН повідомили, що запланований візит Президента до Німеччини відбудеться 18 червня.

Як повідомляв УНН, раніше, 17 червня, Володимир Зеленський прибув офіційним з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.

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