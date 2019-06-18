Зеленський: при зустрічі з Путіним почнемо з того, що Донбас і Крим — це Україна

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що при можливій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним перше, що той почує від українського лідера буде те, що Крим та Донбас — це Україна. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю видання Bild, передає УНН.