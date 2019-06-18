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Зеленський: при зустрічі з Путіним почнемо з того, що Донбас і Крим — це Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що при можливій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним перше, що той почує від українського лідера буде те, що Крим та Донбас — це Україна. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю видання Bild, передає УНН.

Зеленський: при зустрічі з Путіним почнемо з того, що Донбас і Крим — це Україна

На запитання репортера про те, що перше скаже Володимир Зеленський російському президенту Путіну при можливій зустрічі Зеленський відповів: “Почнемо з того, що Донбас і Крим — це Україна”.

Інтерв’юер додав запитання “Але хіба Крим вже не втрачений для України?”

“Крим — це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України”, — відповів Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Як повідомлялось раніше, очікується, що українського лідера будуть зустрічати з військовими почестями.

Зокрема, раніше УНН інформував, що Зеленський на зустрічі з Меркель говоритиме про продовження санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНН, раніше, 17 червня, Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.

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