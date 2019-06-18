Зеленский: при встрече с Путиным начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным первое, что тот услышит от украинского лидера является то, что Крым и Донбасс - это Украина. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Bild, передает УНН.
На вопрос репортера о том, что первое скажет Владимир Зеленский российскому президенту Путину при возможной встрече Зеленский ответил: “Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина”.
Интервьюер добавил вопрос “Но разве Крым уже не потерян для Украины?”
“Крым — это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много раз. Это уникальное место в Украине по своей природе и истории. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины”, - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 18 июня, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщалось ранее, ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.
В частности, ранее УНН информировал, что Зеленский во время встречи с Меркель будет говорить о продлении санкций против РФ.
Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленский.