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Зеленский: при встрече с Путиным начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина

Киев • УНН

 • 14832 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным первое, что тот услышит от украинского лидера является то, что Крым и Донбасс - это Украина. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Bild, передает УНН.

Зеленский: при встрече с Путиным начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина

На вопрос репортера о том, что первое скажет Владимир Зеленский российскому президенту Путину при возможной встрече Зеленский ответил: “Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина”.

Интервьюер добавил вопрос “Но разве Крым уже не потерян для Украины?”

“Крым — это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много раз. Это уникальное место в Украине по своей природе и истории. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины”, - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 18 июня, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщалось ранее, ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.

В частности, ранее УНН информировал, что Зеленский во время встречи с Меркель будет говорить о продлении санкций против РФ.

Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленский.

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