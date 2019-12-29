КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" на встречу с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Анатолия-Аллы Макух.