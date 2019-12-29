Зеленський прибув до аеропорту “Бориспіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до аеропорту “Бориспіль” на зустріч зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Анатолія-Алли Макух.
“Президент приїхав підтримати родичів колишніх полонених”, — йдеться у повідомленні.
Інформацію підтвердили й в Офісі Президента.
“Володимир Зеленський уже в аеропорту „Бориспіль“. Очікуючи на літак зі звільненими українцями, Президент України спілкується з їхніми родинами”, — йдеться в повідомленні Офісу.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, в аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО.