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В аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців

Київ • УНН

 • 12285 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО, передає кореспондент УНН.

Так, в аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО. Автобуси через ворота пропустили відразу на територію аеропорту.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”. 

Попередньо стали відомі їх імена.

Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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