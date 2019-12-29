В аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО, передає кореспондент УНН.
Так, в аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО. Автобуси через ворота пропустили відразу на територію аеропорту.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
Попередньо стали відомі їх імена.
Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.