В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО, передает корреспондент УНН.
Так, в аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО. Автобусы через ворота пропустили сразу на территорию аэропорта.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.
Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".
Предварительно стали известны их имена.
Освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.